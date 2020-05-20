مقتدى الصدر… يدعو لعدم الاعتداء على (المثليين الجنسيين) في العراق

2020/05/20 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري للشذوذ ظواهر وعلامات تكشف ميول الشخص المعني من خلال تصرفات يقوم بها وممارسات يقدم عليها تجعله يميل بسلوكه نحو هذا الانحدار الاخلاقي الذي له سوابق تاريخية حذرت واشارت...أكمل القراءة ←

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