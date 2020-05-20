شرطة ديالى تقلص الحظر الوقائي ساعتين

2020/05/20 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري عن تقليص ساعات حظر التجوال الوقائي في المحافظة ساعتين فيكون الى الساعة السابعة بدلا من الخامسة.

وافاد الشمري في بيان ورد لشفق نيوز"ان قيادة الشرطة وخلية الازمة المحلية ارتأت تقليص ساعات الحظر الى ساعتين في المساء لأتاحة الفرصة للمواطنين للتبضع.

وبين الشمري ان قرار تقليص ساعات الحظر جاء نتيجة قرب عيد الفطر وارتفاع درجات الحرارة ليتيح للمواطنين التبضع في الاسواق ولتقليل الزخم فيها.

ودعا اللواء حامد خليل الشمري المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية في تطبيق الحظر حفاظا على سلامتهم من وباء فايروس كورونا.

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