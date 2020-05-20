الأزمة النيابية: المناطق الشعبية لم تلتزم حتى الآن بإجراءات الحظر

2020/05/20 | 15:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بينت خلية الأزمة النيابية، الأربعاء، أن المناطق الشعبية التي شملت بالحظر ألمناطقي بسبب ارتفاع معدل الإصابات فيها لم تلتزم حتى الآن بإجراءات الحظر.وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المناطق الشعبية لازالت غير ملتزمة بإجراءات الحظر رغم إعلان الحظر ألمناطقي”، لافتا إلى إن “المناطق التي شملت بالحظر المناطقي […]

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