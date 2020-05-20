2020/05/20 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء (20 أيار 2020)، لوزارة التربية إمكانية إجراء الامتحانات التمهيدية، فيما وجهت باتخاذ إجراءات للفحص والوقاية.





وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التربية، علي حميد مخلف، عبر عن شكره للجهود التي بذلت من اللجنة الدائمة للامتحانات العامة من خلال تنسيقها مع الجهات الصحية فيما يخص اجراء الامتحانات "التمهيدية للطلبة الخارجيين في ظل جائحة كورونا"، مشيرة الى أن "وزارة الصحة أوعزت الى وزارة التربية بعدم ممانعتها من اجراء الامتحانات للعام الدراسي 2019 / 2020".

وأضاف البيان، أن "الصحة اوعزت بإجراء الامتحانات بعد اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة واهمها؛ فحص الممتحنين صباحا سريريا وخاصة ارتفاع درجة الحرارة وبالتنسيق مع دوائر الصحة"، مشددة على "ارتداء جميع الطلبة والمراقبين الكمامات وترتيب جلوس الممتحنين لتكون المسافة بين ممتحن وآخر لا تقل عن متر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تؤكد للتربية إمكانية إجراء الامتحانات التمهيدية وتوجه باتخاذ إجراءات للفحص والوقاية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تؤكد للتربية إمكانية إجراء الامتحانات التمهيدية وتوجه باتخاذ إجراءات للفحص والوقاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).