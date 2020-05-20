2020/05/20 | 15:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي “الخطوط الحمر”..مصطلح استجد في قاموس العراقيين في سني الديمقراطية “المنفلتة” بعد عام 2003، بعدما كانت الخطوط كلها حمرا بل سودا أمامهم في سني الدكتاتورية، وقطعا هذا ينافي...أكمل القراءة ←

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