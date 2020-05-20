2020/05/20 | 15:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مازن صاحب لا تبدو القراءة الأولى لمقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير نمط متجدد لتلك المقالات التي كتبها سلفه المستقيل ..ويتطلب أن يترجم افكاره من خلال برنامج حلول ربما...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : مفاسد محاصصة ام حلول سياسية؟؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي : مفاسد محاصصة ام حلول سياسية؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).