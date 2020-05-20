2020/05/20 | 15:05 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:مازن صاحب لا تبدو القراءة الأولى لمقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير نمط متجدد لتلك المقالات التي كتبها سلفه المستقيل ..
ويتطلب أن يترجم افكاره من خلال برنامج حلول ربما...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : مفاسد محاصصة ام حلول سياسية؟؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويتطلب أن يترجم افكاره من خلال برنامج حلول ربما...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : مفاسد محاصصة ام حلول سياسية؟؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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