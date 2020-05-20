الحشد الشعبي يعلن نتائج الصفحة الاولى من عمليات ثأر الصائمين السادسة

2020/05/20 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف امر لواء 43 في الحشد الشعبي ابو صادق العكيلي اليوم الاربعاء، ان نتائج الصفحة الاولى من عمليات ثأر الصائمين السادسة حققت اهدافها المرسومة.وقال العكيلي في حديث خص به “العهد نيوز” ان العمليات العسكرية التي اشتركت بها الويه الحشد الشعبي 43 و42و41 وجهاز الامن الوطني والجيش العراقي اسفرت عن تدمير ثلاثة مضافات […]

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