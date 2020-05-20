نائب: تم ارسال خمسة مرشحين لحقيبة النفط متفق عليهم من 24 نائبا بصريا

2020/05/20 | 15:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي، الأربعاء، ارسال 5 مرشحين لمنصب وزارة النفط الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمهيدا للتصويت على أحدهم في مجلس النواب.وقال العبادي لـ/المعلومة/ ، “هناك اختلاف في وجهات النظر حول بعض المرشحين لحقيبة النفط وليس سجال أو خلاف بمعنى الاتهامات المتبادلة “، مبينا أن ” […]

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