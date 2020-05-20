الاستخبارات العسكرية لـ”العهد نيوز”: العثور على مخبأ للعبوات الناسفة لمجرمي داعش غربي الانبار

2020/05/20 | 15:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في الاستخبارات العسكرية اليوم ، اليوم الاربعاء ، العثور على مخبأ للعبوات الناسفة بحملة تفتيش غربي الانبار.وقال المصدر في حديث خص به “العهد نيوز”، ان” قوة امنية من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة الثامن وقوة من فوج طوارئ نفذت حملة امنية استباقية استهدفت […]

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