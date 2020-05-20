وثيقة مسرّبة من البنتاغون تشكك بالوصول الى لقاح كورونا بوقت قريب

2020/05/20 | 15:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كل ما يشغل بال العالم هذه الأيام إلى أين سنذهب مع فيروس كورونا المستجد، فقد كشفت مذكرة مسربة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، أمس الثلاثاء، أن كبار المسؤولين في الوزارة يخططون لاحتمال أن يكون على الجيش التعامل مع جائحة فيروس كورونا حتى عام 2021.في التفاصيل، حذرت المذكرة، التي حصل عليها موقع Task & Purpose، من […]

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