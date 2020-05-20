2020/05/20 | 15:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنتظر مناطق العراق طقسًا معتدلًا وانكسار في درجات الحرارة فضلا عن تساقط امطار خلال عطلة عيدالفطر.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “لايزال التيار الغربي نشطا ويتوقع حصول انكسار حاد مطلع الاسبوع المقبل حيث ستشهد دول شرق المتوسط نزول اخدود علوي بارد تتشكل على اثره حالة عدم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيجاز بحالة الطقس خلال عطلة عيدالفطر.. أمطار وانكسار بدرجات الحرارة تنتظر عدة مناطق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيجاز بحالة الطقس خلال عطلة عيدالفطر.. أمطار وانكسار بدرجات الحرارة تنتظر عدة مناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).