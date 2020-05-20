غادة عبدالرزاق تنشر كواليس تصوير الحلقة الأخيرة من مسلسل “السلطانة” وتودع الكادر

2020/05/20 | 15:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق انتهاء تصوير جميع مشاهد مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، الذي يعرض حاليا على الفضائيات.ونشرت غادة عبر حسابها على Instagram مجموعة صور مع أبطال العمل وعلقت ليها: “اجمل وأحلى كاست عمل اشتغلت معاه من زمان مبسوطة جدا انى اشتغلت معاكم وبجد هتوحشوني جدا بحبكم (سلطانة المعز) رمضان ٢٠٢٠ […]

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