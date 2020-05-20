إقليم كوردستان يعفي القطاع السياحي من الضرائب لتوقفه بنسبة 100%

2020/05/20 | 15:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرح المتحدث باسم هيئة السياحة في اقليم كوردستان نادر روستيي يوم الاربعاء بان الهيئة قررت اعفاء القطاع السياحي من دفع الضرائب، وذلك بسبب تضرر هذا القطاع بعد تفشي ظهور فيروس كورونا.

وقال روستيي لوكالة شفق نيوز، ان "السياحة متوقفة بنسبة ‎100‎%‎ ففي نوروز العام الماضي استقبلنا 243 الف سائح، و في عيد الفطر الماضي استقبلنا 250 الف سائح لكن هذا العام كل شيء متوقف والسياحة متوقفة تقريبا بكل العالم بسبب جائحة كورونا".

وردا على سؤال حول الاعفاءات الضريبية لقطاع الفنادق والسياحة من قبل الحكومة بسبب توقف هذا القطاع، قال المتحدث، إن "الحكومة قررت اعفاء المرافق السياحية لشهرين لتوقف العمل خلال حظر التجوال".

ورادف بالقول انه "بعد زوال خطر كورونا وعودة الحياة الطبيعية ان مجلس هيئة السياحة سيجتمع وسيتخذ القرارات اللازمة مع الاخذ بنظر الاعتبار مسألة الرسومات لان هذه الرسومات تأخذها الهيئة".

بدوره قال نائب رئيس رابطة الفنادق والمطاعم في كوردستان شكر عزيز، ان الاعفاءات الضريبية لمدة شهرين فقط قليلة لان عمل الفنادق والمطاعم السياحية توقف لاكثر من هذه المدة.

واضاف في حديثه لشفق نيوز، هناك ايضا مستحقات مالية يجب دفعها لدائرة العمل والضمان الاجتماعي عن ضمان العمال في وقت اضطرت بعض الاماكن الى تسريح عدد من عمالها او استغنت عن خدماتهم بسبب استمرار توقف العمل ومع هذا فإن الجهات الرسمية تطالب بدفع الضمان وهذه الامر يحملنا مبالغ مالية كبيرة في وقت جميع مشاريعنا متوقفة".

واشار عزيزالى انه يوجد في كوردستان 784 فندق وشقق فندقية بواقع، 384 في اربيل ، 240 في السليمانية، 160 في دهوك، منوها الى انه في الوقت الحالي فإن 99% منها متوقفة لان التي تشتغل منها فنادق خمسة نجوم لديها بعض الزبائن او التي اتخذت بشكل مؤقت كمراكز للحجر الصحي.

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