الرواتب وديمومتها والسياسة!

2020/05/20 | 15:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر العيدروسي… التوجيه الذي اطلقه رئيس الوزراء اليوم بأطلاق رواتب الموظفين لهذا الشهر ودونما استقطاعات , وبقدر ما انزل هذا التوجيه السكينة والإطمئنان لدى جمهور الموظفين , لكنه بذات الوقت أثارَ قلقاً ومخاوفاً لدى هذا الجمهور , فمن دونِ دواعٍ لتفكيكٍ صياغته الصحفية والتأمّل في كلماته المحدودة العدد , فمن الواضح او […]

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