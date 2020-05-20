القوات الامريكية في العراق خنجر مسموم في جسم العراق

2020/05/20 | 15:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مزهر جبر الساعدي… كما هو معروف، بان السيادة العراقية، منقوصة بوجود القوات الامريكية، وبـأي شكل كان وتحت اي مسمى، يشرعن على ارضه.في مقال للسيد الكاظمي، نشر في جريدة الزمان لهذا اليوم، الثلاثاء، قال؛ من المهم تحقيق سيادة العراق، فسيادة العراق في الوقت الحاضر منقوصة.لكنه لم يقل ماهي الألية التي سوف يتبعها […]

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