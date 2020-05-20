“الصحة العالمية”: لا أدلة على انتقال كورونا من ملامسة الأسطح ولكن!

2020/05/20 | 15:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أشارت منظمة الصحة العالمية الى أنه لم يثبت حتى الآن إمكانية انتقال فيروس كورونا إلى الأشخاص من خلال ملامسة الأسطح التي يوجد عليها الفيروس، مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح.وتشير المبادئ التوجيهية إلى دراسة أظهرت أن الفيروس يمكن أن يظل باقياً على السطح الخارجي للقناع الواقي (الكمامة الطبية) لمدة تصل إلى سبعة أيام.لكن منظمة […]

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