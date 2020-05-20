نائب عن البصرة: ترشيح بعض الوزراء لحقيبة النفط كان لأنهم

2020/05/20 | 15:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير قدم النائب عن محافظة البصرة مزاحم التميمي، اعتذارًا إلى العراقيين بعد مشاركته في ترشيح بعض الأسماء التي لا تمتلك كفاءة، وإنما لأنهم "خوش ولد" على حد تعبيره.

نائب عن البصرة: بعضنا لم يكن على معرفة مسبقة بالمرشح فتساءل قبيل التصويت (من هذا وكيف هو ؟) وكانت بعض الأجوبة: إنه "خوش ولد"

قال التميمي ببيان صدر في 20 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "استمرارًا لتوضيح الحقائق بما يتعلق بموضوع اختيار وزير للنفط فإني أنشر هنا رسالتي الى الأخوة نواب البصرة وقد كنت حريصًا على عدم إعلان ذلك في الإعلام من أجل إعطاء فرصة لتبادل الآراء ولكن ظهور الأخوة في مؤتمرهم الصحفي يدفعني لبيان موقفي واضحًا".

اقرأ/ي أيضًا: وثيقة مسربة| 49 مرشحًا لوزارة النفط

رأى التميمي أن "الموضوع يتعلق بمدى مطابقةِ من جرىٰ اختيارُهم للشروط التي وضعناها ابتداءً وتوافقنا عليها بل شدَّدنا على ضرورة مراعاتها ولكننا لم نتوقف برهةً لمناقشة هذا الأمر وانخرطنا في التصويت باستعجال حتى أننا لم نطَّلِع على السيرة الذاتية لبعضهم ولعل بعضنا لم يكن على معرفة مسبقة بالمرشح فتساءل قبيل التصويت (من هذا وكيف هو ؟) وكانت بعض الأجوبة إنه (خوش ولد)".

تابع التميمي: "وهكذا استدرجنا من حيث لا نشعر إلى اختيارات لا أحسب أن أغلبها يصب في مصلحة البصرة ولا أرى أن الشروط المطلوبة تنطبق عليها فأول شرط أن يكون ممن يليق بالبصرة وممن نحن مقتنعون أننا سنفخر به والجانب الثاني الرؤية التي يمتلكها المرشح لتطوير هذا القطاع والقدرة الإدارية التي يمتلكها ويستطع بموجبها جعلَ العاملين في القطاع يشتغلون بانتظام وحرص".

أضاف "لقد نوهت، بعد الفرز بما يشير الى أننا لم نكن موفقين في اختيارنا ثم أخذت المعلومات السلبية عن المرشحين تأتينا تباعًا ولا بد أن أشير بوضوح الى أن الملاحظات السلبية والمؤشرات غير المرضية جاءت تحديدًا على البعض من الفائزين"، موضحًا "لأننا لن نستطيع إعادة التصويت لذا كنت موافقًا على مقترح رفع الأسماء العشرة فلعلنا نتلافى ما وقعنا فيه من خطأ ولما كان ذلك لا يحظى بموافقة الأغلبية".

بيّن التميمي "ولأنني لا أريد أن أمضي بما تورطتُ فيه من خطأ فاحش أرى أن ضررًا كبيرًا سيصيب جراءه البصرةَ والوطنَ والقطاعَ النفطي فإني إذ أعترف بخطأي أطلب من ربي وشعبي ووطني المغفرة وأعتذر عن الاستمرار بهذا الأمر متحملًا بعضًا من مسؤولية ما جرى".

اقرأ/ي أيضًا:

ما هي تأثيرات اتفاق أوبك على حجم الإنتاج والإيرادات في نفط البصرة؟

سائرون يتوقع موعد الحسم..



كيف سيدير الكاظمي الصراع على الحقائب السبع؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة: ترشيح بعض الوزراء لحقيبة النفط كان لأنهم "خوش ولد") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة: ترشيح بعض الوزراء لحقيبة النفط كان لأنهم "خوش ولد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).