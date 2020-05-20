2020/05/20 | 15:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت النجف إصابتين بعد إعلان محافظها أنها خالية من الفيروس (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الأزمة في محافظة النجف، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

قال رئيس اللجنة المحافظ لؤي الياسري، ببيان صدر في 20 أيار/مايو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم تسجيل إصابتين في المحافظة هذا اليوم الأربعاء"، داعيًا "أبناء النجف إلى الالتزام بقرارات خلية الأزمة كونها مسؤولية الجميع".

لفت الياسري إلى ضرورة "الالتزام بالتوصيات الصحية من قبل الفرق الصحية للخلاص نهائيًا من الوباء".

كان محافظ النجف، لؤي الياسري أعلن في 12 أيار/مايو، خلو المحافظة من فيروس كورونا.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد أن كانت بؤرة الفيروس..



محافظة عراقية خالية من كورونا

إقليم كردستان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إعلان خلوها من الفيروس.. النجف تسجل إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إعلان خلوها من الفيروس.. النجف تسجل إصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).