العقابي يطالب الكاظمي بمحاسبة القادة الأمنين المتهاونين بتأدية واجباتهم

2020/05/20 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب أمجد العقابي القائد العام للقوات المسلحة الى محاسبة القادة الأمنيين المتهاونين بأداء واجباتهم، والى تعزيز القطعات الأمنية في محافظة ديالى.

وقال العقابي في تصريح إن القوات الأمنية المسؤولة عن قاطع قرية جواد البشو بمحافظة ديالى لم يكونوا على قدر المسؤولية ومسك الأرض بالشكل الصحيح رغم الوضع الأمني الاستثنائي ما تسبب بتسلل زمر داعش الارهابية وتفجير ابراج نقل الطاقة التي أدت الى انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء في مناطق شرقي العاصمة.

وشدد العقابي على ضرورة محاسبة القادة الامنيين المسؤولين عن قاطع العمليات في تلك المناطق، مشيرا الى أن التهاون معناه استمرار الخروق والتي ربما تؤدي الى زيادة سفك الدماء ومعاناة المواطنين الأبرياء، داعيا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار تلك الخروقات.

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