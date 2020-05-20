نيويورك تايمز : إيران خفضت التصعيد مع الولايات المتحدة وخصوصا في العراق

2020/05/20 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، عما وصفه بخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، وخصوصا في العراق، إذ دعمت طهران رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأمرت وكلاءها بوقف هجماتها الصاروخية على القوات الأميركية.

ويشير التقرير إلى أن إيران، بعد سنوات من التوترات التي كادت أن تؤدي إلى إشعال فتيل الحرب، خففت نهجها تجاه الغرب، وانتقلت من سياسة الاستفزاز إلى سياسة التعاون المحدود.

ويعكس هذا التغير محاولة إيران تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، التي يقول الإيرانيون، بحسب الصحيفة، إنها قد تفيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

هذا، وترى الصحيفة أن الأميركيين قابلوا هذا التغيير في سلوك إيران، بشكل هادئ وغير مباشر، رغم أنهم يرفضون الإقرار علانية بأي تغيير في الموقف الإيراني.

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