كيف تجعل هاتفك يستمر لسنوات قادمة؟

2020/05/20 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يمكن لسعر هاتف ذكي جديد أن يتجاوز 700 دولار، مما يجعل سعره يوازي تقريبا سعر حاسوب محمول جديد.



ولذلك، يهمّ الكثيرَ من المستخدمين أن يستمر هذا الهاتف فترة أطول من مجرد السنة أو السنتين المعتادتين.

ولحسن الحظ، وبصرف النظر عن المحاذير الاعتيادية، مثل الحفاظ عليه من السقوط في أحواض الحمامات أو البرك، هناك أشياء يمكنك القيام بها كي يظل هاتفك في الخدمة لفترة أطول مما تعتقد.

احمِ الشاشة

يقول كايل وينز الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “آي فيكس إت” -وهي شركة توفر أدلة وتعليمات وقطعا ضرورية لإصلاح الأجهزة- “إن شاشتك عبارة عن شبكة كريستالية، فإذا خُدشت يصبح الزجاج أقل قوة”.



ويضيف أن الشاشة إذا خُدشت ثم سقط الجهاز فسيكون عرضة للكسر أكثر مما لو لم تُخدش”.

وهناك الكثير من واقيات الشاشة، لكن الواقي “أوتربوكس أمبليفاي” (Otterbox Amplify) يوفر للشاشة حماية أطول ومقاومة للخدش أكثر بخمس مرات من البدائل الزجاجية الرائدة، وفقا لموقع “ديجيتال تريندز”، وقد صممت هذا الواقي شركة “كورنينغ” المتخصصة في صنع زجاج “غوريلا” لشاشات الهواتف الذكية.

احم جهازك من البرودة والحرارة

معظم الهواتف ليست مصممة لاستخدامها في أجواء شديدة البرودة أو شديدة الحرارة.



ويقول الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة “أريزونا” توسريون أديجبيجا، إنه “تم تصميم كل من هواتف آيفون وأندرويد كي تعمل بشكل طبيعي في درجات حرارة بين صفر و35 درجة مئوية”.

ويضيف أنه “إذا زادت سخونة الهاتف أو أصبح باردا جدا فقد يتباطأ أو يتوقف عن العمل، وفي الحالات القصوى قد يتعرض لأضرار دائمة، وربما يصبح عمر البطارية قصيرا بشكل دائم”.

ويمكن تدفئة الهاتف بوضعه في جيبك، أما في حالة السخونة الزائدة فأوقف بعض الوظائف مثل “واي فاي” أو خدمة تحديد المواقع الجغرافية (جي بي أس).

استبدل البطارية

يقول وينز إن كل شيء في هاتفك يجب أن يدوم فعليا عشر سنوات أو نحو ذلك، باستثناء البطارية التي لم تصمم للعمر الطويل، مضيفا أن عمر معظم البطاريات يبلغ نحو 500 دورة شحن.

ولمعرفة عدد دورات الشحن التي مر بها هاتفك، ثبّت تطبيق “كوكونت باتري” (coconut Battery) على حاسوبك، ثم اشبك هاتفك الآيفون، وسيخبرك بعدد الدورات المقدرة.



أما بالنسبة لأندرويد فهناك تطبيق “أكيو باتري” (Accu Batter).

كما يمكنك التخطيط لاستبدال بطارية الهاتف كل 18 شهرا، وهو الوقت الذي يستغرقه معظمنا للوصول إلى حد 500 دورة شحن.

احذف بعض التطبيقات والملفات

بشكل عام، فإن حذف بعض التطبيقات واستخدام خدمات التخزين السحابي يمكن أن يساعد في تحسين أداء الهاتف ويخفض استهلاك الطاقة.

يقول أديجبيجا “يمكن للتخزين السحابي أن يساعد في تحرير مساحة التخزين بهاتفك ويقلل الضغط عليه”، فبدلا من تنزيل المستندات جرّب محرر “مستندات غوغل” (Google Docs) الذي لا يتطلب قوة معالجة أو مساحة ذاكرة.

ابتعد عن التطبيقات المشبوهة

رغم أنه من غير الشائع جدا إصابة الهواتف المحمولة بفيروس أو برامج خبيثة، فقد يحدث ذلك، وعادة من خلال تنزيل تطبيق ما.

يقول أديجبيجا “بشكل عام، فإن أفضل طريقة لمنع الفيروسات أو البرامج الضارة هي تجنب تنزيل وتثبيت تطبيقات ليست من متجري تطبيقات آبل أو غوغل”.

ويضيف أن هذا “لا يعني أن جميع التطبيقات من خارج هذين المتجرين ضارة”، وإنما الأمر أنه يصعب على الفيروسات أو البرامج الضارة الوصول إلى هذين المتجرين.

أما لحماية هاتفك ومعلوماتك الشخصية، فعليك الحذر من مرفقات البريد الإلكتروني أو زيارة المواقع غير الآمنة على هاتفك.

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