بعد السندباد الكويتي ،كلكامش الصحابي !والكاظمي

2020/05/20 | 15:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ادهم الشبيب..في الاخبار: الكاظمي: “تضحياتكم تشبه تضحيات كلكامش في صدر الاسلام” التقى السيد رئيس الحكومة الجديد ،او زار في الحقيقة هيئة الحشد الشعبي ،واشاد بتضحياتهم الكبيرة وتصديهم للارهاب ،ونحن نشيد معه ايضا وندعو الله لكل من افتدى الوطن خالصا النية بالفردوس الاعلى مع الشهداء .ومايلفت النظر قوة الحاكم الجديد الذي ماخاب ظني فيه […]

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