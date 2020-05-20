الصحة تعلن موافقتها على اجراء الامتحانات التمهيدية في المدارس

2020/05/20 | 15:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، أن وزارة الصحة وافقت على اجراء الامتحانات التمهيدية في المدارس.وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “وزارة الصحة أوعزت الى وزارة التربية بعدم ممانعتها من اجراء الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2019 / 2020 .” وأضافت، ان “الصحة اوعزت بأجراء الامتحانات بعد اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة واهمها؛ فحص الممتحنين […]

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