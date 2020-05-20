2020/05/20 | 15:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد جواد الميالي… الأنغلاق السياسي الذي أنتج حكومة عادل عبد المهدي، أحدث إنشقاقات في الكتل الشيعية وتوافقاتها، تجاه الحكومة التي أدخلت العراق في مأزق بعد أن أتجهت نحو الصين أقتصاديا، العدو المرعب للعسكر الأمريكي..مما جعل الأقطاب الدولية لتنظر للحكومة بعين الغضب، بسبب بعدها عنهم، وعن مواقفهم.كل ذلك دفع القوى الإقليمية والدولية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقلاب العسكر.. بزي مدني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقلاب العسكر.. بزي مدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).