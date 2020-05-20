اعفاءات ضريبية كالمة لقطاع السياحة في اقليم كردستان

2020/05/20 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث باسم هيئة السياحة في اقليم كوردستان نادر روستيي يوم الاربعاء بان الهيئة قررت اعفاء القطاع السياحي من دفع الضرائب، وذلك بسبب تضرر هذا القطاع بعد تفشي ظهور فيروس كورونا.وقال روستيي، في بيان، ان “السياحة متوقفة بنسبة ‎100‎%‎ ففي نوروز العام الماضي استقبلنا 243 الف سائح، و في عيد الفطر الماضي استقبلنا 250 […]

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