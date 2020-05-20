ضبط 3 حاويات لمواد سائلة كيمياوية خطرة في منفذ ام قصر الشمالي

2020/05/20 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، ضبط 3 حاويات مواد سائلة كيمياوية خطرة في منفذ ام قصر الشمالي.وقال الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مفارزها تمكنت من ضبط ثلاث حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، وعند تدقيقها قبل شعبة البحث والتحري والجهات ذات العلاقة، تبين انها تحتوي على سائل مواد كيمياوية […]

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