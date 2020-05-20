كورونا يواصل تهديد روسيا بتسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات

2020/05/20 | 15:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة سجّلت روسيا أعلى حصيلة يومية للوفيات بكوفيد-19 على أراضيها بلغت 135 حالة بينما تجاوز عدد الاصابات 300 ألف.وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 2972 بينما وصل عدد الإصابات إلى 308 آلاف و705 بعد تسجيل 8764 إصابة جديدة، في أدنى زيادة يومية منذ الأول من أيار.

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