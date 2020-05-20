مطربة اميركية تحارب الملل بمستحضرات المكياج والسيلفي

2020/05/20 | 15:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تشعر سيلينا غوميز بالملل في المنزل، وهو سبب جيد تماماً لتطبيق المكياج والتقاط صور سيلفي.منذ يومين، نشرت مغنية البوب سلسلة من الصور على إنستغرام، حيث طبّقت مستحضرات علامتها التجميلية Rare Beauty من بينها الآيلاينر التي ستُطلَق قريباً، مع تموّجات شعرها الطبيعية لأنها تلتزم الحجر المنزلي.وكتبت في تعليق مضحك: “كان لديّ رغبة في وضع المكياج.لاحظ أبي ذلك ثم سألني لماذا تبدين هكذا؟ لقد صفّر وهو يبتعد، لذلك تجاهلي والدك، سيلينا.تبدين مذهلة”.

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