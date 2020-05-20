الصحة تعطي الضوء الاخضر لاجراء الامتحانات الدراسية في العراق وفق اجراءات

2020/05/20 | 15:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الاربعاء، عن عدم ممانعة وزارة الصحة على اجراء الامتحانات للعام الدراسي 2019 / 2020.

وقالت وزارة التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الصحة اوعزت بإجراء الامتحانات بعد اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة واهمها؛ فحص الممتحنين صباحا سريريا وخاصة ارتفاع درجة الحرارة وبالتنسيق مع دوائر الصحة".

وأضاف أن "وزارة الصحة شددت على جميع الطلبة والمراقبين ارتداء الكمامات وترتيب جلوس الممتحنين لتكون المسافة بين ممتحن وآخر لا تقل عن متر".

وتابع البيان أن "وزير التربية علي حميد مخلف قدم شكره للجهود التي بذلت من اللجنة الدائمة للامتحانات العامة من خلال تنسيقها مع الجهات الصحية فيما يخص اجراء الامتحانات "التمهيدية" للطلبة الخارجيين في ظل جائحة كورونا".

يشار إلى أن وزارة التربية حسمت أمس الثلاثاء قرارها للعام الدراسي الحالي للصفوف غير المنتهية من المرحلتين الابتدائية والثانوية .

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هيئة الرأي برئاسة وزير التربية علي حميد مخلف ناقشت ضمن جدول اعمالها في جلستها الدورية قرارات عدة ومنها المتعلقة بخصوص الصفوف غير المنتهية للمرحلة الابتدائية والثانوية" حيث تم اعتماد درجة النصف الاول من العام الدراسي الحالي ( 2019/2020) كدرجة للنجاح للصفوف غير المنتهية في المرحلة الابتدائية ، ويسمح للتلميذ الراسب بأداء امتحان الدور الثاني لاحقاً في جميع المواد التي رسب فيها ، وكذلك اعتماد درجة الكورس الاول للصفوف غير المنتهية للمراحل المتوسطة والاعدادية والتعليم المهني و معاهد الفنون الجميلة كدرجة للنجاح ، ويسمح للطالب الراسب اداء امتحان الدور الثاني في جميع الدروس التي رسب فيها .

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