2020/05/20 | 15:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة مستشفى شورش في مدينة السليمانية باقليم كردستان العراق، الاربعاء، عن اغلاق المستشفى بعد تسجيل اصابات بكورونا فيها....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان.. اغلاق مستشفى في السليمانية بسبب اصابات بكورونا ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان.. اغلاق مستشفى في السليمانية بسبب اصابات بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).