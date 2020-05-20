المالية النيابية: كردستان ستسلم معابرها ونفطها لبغداد مقابل دفع رواتب موظفيها

2020/05/20 | 15:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا ، يوم الاربعاء، عن قرب التوصل لاتفاق بين بغداد واربيل ، بشأن الرواتب، مبينا ان الاقليم وافق على تسليم النفط والمعابر الحدودية لبغداد.وقال ميرزا في تصريح ان المباحثات بين حكومتي الاقليم والاتحادية مستمرة بشأن الرواتب وعدة مسائل عالقة اخرى، موضحا، ان الجانبين يقتربان من الوصول لاتفاقية نهائية.واضاف: […]

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