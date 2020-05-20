لجنة برلمانية تحذر من بادرة للتلاعب بالوثائق الرسمية وتكشف تفاصيل حريق الزراعة

2020/05/20 | 15:52 - المصدر: السومرية نيوز

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حذر رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية النائب سلام الشمري، الاربعاء، من بادرة للتلاعب بالوثائق الرسمية بشأن حريق الزراعة، فيما كشفت تفاصيله.

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