2020/05/20 | 15:56 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / د.محمد فلحي… احتفل العالم، ومن ضمنه العراق،مطلع الشهر الحالي ب(أسبوع المرور العالمي)،الذي أقرته الأمم المتحدة من أجل التوعية المرورية وزيادة الاهتمام بتحسين ظروف السياقة الآمنة على الطرقات وحفظ حياة الناس،في ظل تزايد ضحايا المرور في كل أنحاء العالم،فقد أصبحت السيارة بيد الكثيرين سلاحاً للدمار الشامل! في برنامج تلفزيوني تحدث اللواء زهير الخفاجي مدير […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرامة مرورية!!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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