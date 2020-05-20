غرامة مرورية!!

2020/05/20 | 15:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.محمد فلحي… احتفل العالم، ومن ضمنه العراق،مطلع الشهر الحالي ب(أسبوع المرور العالمي)،الذي أقرته الأمم المتحدة من أجل التوعية المرورية وزيادة الاهتمام بتحسين ظروف السياقة الآمنة على الطرقات وحفظ حياة الناس،في ظل تزايد ضحايا المرور في كل أنحاء العالم،فقد أصبحت السيارة بيد الكثيرين سلاحاً للدمار الشامل! في برنامج تلفزيوني تحدث اللواء زهير الخفاجي مدير […]

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