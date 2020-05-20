السعودية تستحوذ على مكانة العراق كأكبر مورد للنفط إلى الهند

2020/05/20 | 16:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت بيانات من مصادر أن السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل/ نيسان إذ جذبت تخفيضات حادة على أسعار الخام السعودي شركات التكرير في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.وطلبت شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، كميات أكبر من “أرامكو” السعودية وشركة بترول أبوظبي […]

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