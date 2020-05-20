انخفاض تصدير الفواكه والخضار التركية الى العراق

2020/05/20 | 16:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع متخصص في تصدير واستيراد المنتجات الطازجة في العالم، ان الصادرات التركية من الفواكه والخضر قد انخفضت الى العراق خلال الربع الأول من العام ...

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