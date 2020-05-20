ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

2020/05/20 | 16:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية في العراق، الأربعاء، (20 ايار 2020)....

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