الحكومة العراقية تعتزم ارسال 400 مليار دينار لاقليم كوردستان

2020/05/20 | 16:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت حكومة عادل عبد المهدي قد اوقفت ارسال رواتب موظفي اقليم كوردستان

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