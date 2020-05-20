2020/05/20 | 16:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق 4 اطفال بعد سقوط سيارة تحمل اسرة كاملة بمشروع مائي قرب كركوك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق 4 اطفال بعد سقوط سيارة تحمل اسرة كاملة بمشروع مائي قرب كركوك) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق 4 اطفال بعد سقوط سيارة تحمل اسرة كاملة بمشروع مائي قرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).