«قيصر» يتهم المعارضة بابتزازه عبر ملف التعذيب في سوريا

2020/05/20 | 16:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الضابط السوري المنشق عن جهاز الشرطة العسكرية السورية والمعروف باسم “قيصر” المعارضة السوريّة باستغلال ملف توثيق عمليّات التعذيب ضمن أفرع الأمن السوريّة، والذي يشرف على تقديمه لإدانة الحكومة السوريّة في الولايات المتحدة منذ نحو…

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