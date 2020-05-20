عقب مهلة المحتجين للحكومة العراقية: “الكاظمي” أمام مفترق طرق

2020/05/20 | 16:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن توقّفت منتصف آذار/مارس المنصرم نتيجة وباء #كورونا، عادت الاحتجاجات العراقية في الوسط والجنوب العراقي في العاشر من آيار/مايو الحالي.استمرّت الاحتجاجات لثلاثة أيام، وبعدها أذاع مُتظاهرو العاصمة #بغداد بياناً، هو الأول من نوعه…

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