أسوةً بممارسات “داعش”: مليشيات إيران تتسابق لتجنيد الأطفال في دير الزور

2020/05/20 | 16:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدريبات عسكرية ودروس ذات طابع مذهبي تمثّل أبرز ما يتلقاه الأطفال في المعسكرات، التي تتسابق مليشيات #إيران على إنشائها في محافظة #دير_الزور شرقي سوريا.موقع «الحل نت» تمكن من التعرّف على أربعة من هذه المعسكرات،…

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