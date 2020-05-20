2020/05/20 | 16:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يصدر توجيهات حازمة بعد إهانة عناصر شرطة لمواطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 16:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصدر توجيهات حازمة بعد إهانة عناصر شرطة لمواطن) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصدر توجيهات حازمة بعد إهانة عناصر شرطة لمواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).