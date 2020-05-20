مبادرة خيرية من إدارة ملعب بحزاني بعد افتتاحه وتزويده بجهاز فحص الحرارة

2020/05/20 | 16:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر الحياة تعود تدريجيا الى بحزاني وبعشيقة.وتعود الأنفاس ويكبر المتنفس لأتاحة أكبر قدر من المساحة والاسترخاء للأهالي بعد جائحة كورونا والحجر المنزلي الذي طال لشهور عدة، مسببا شللا للحركة والحياة في بعشيقة وبحزاني.الرياضة كانت ولا زالت جزءاً من ثقافة مواطني بعشيقة وبحزاني بمختلف فروعها، ومن ضمنها كرة القدم والتي …

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