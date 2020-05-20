المشتبه بهما في الحمدانية تلقّوا نتائج فحصهم وكانت سالبة

2020/05/20 | 16:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل تناولت العديد من وسائل التواصل الإجتماعي خبر مفاده وجود إصابات في مستشفى الحمدانية العام وخاصة بعد ان دخل الدكتور “ربيع” الحامل لفايروس كورونا والقادم من بغداد يوم الخميس 14 أيّار إلى مستشفى الحمدانية وبعد بقائه في المستشفى ما يقارب ساعة ونصف.حيث نشر قائممقام قضاء الحمدانية على صفحته في الفيسبوك …

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