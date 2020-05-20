مصرف الرشيد يستأنف العمل بفرعين في بغداد بعد تأكيد خلو موظفيه من كورونا

2020/05/20 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، استئناف العمل في فرعي الحبيبية وحي الرافدين بعد ظهور نتائج الفحص سلبية....





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