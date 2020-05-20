التخطيط تكشف عن اجراء جديد بشأن التعداد السكاني وتحدد المحافظات المشمولة

2020/05/20 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، فوزي الهنداوي، الاربعاء (20 آيار 2020)، عن اجتماع مرتقب للهيأة...





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