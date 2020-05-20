نينوى تفك حظر التجوال عن إحدى بلداتها بعد نتيجة فحص بكورونا

2020/05/20 | 16:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات المحلية في محافظة نينوى، يوم الاربعاء، رفع حظر التجوال عن بلدة قره قوش بعد فرضه 24 ساعة بعد تشخيص إصابة بفيروس كورونا لطبيب معالج.

وقال قائممقام قضاء الحمدانية عصام بهنام متي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم رفع حظر التجوال عن بلدة قره قوش مركز قضاء الحمدانية شرق الموصل بعد تأكد سلامة اثنين من المشتبه بهما كانا ملامسين لطبيب اعلن اصابته في وقت سابق بمستشفى الحمدانية".

وكانت السلطات المحلية في محافظة نينوى، فرضت أمس الثلاثاء حظرا للتجوال على بلدة قره قوش مركز قضاء الحمدانية شرق الموصل لمدة 24 ساعة على خلفية تسجيل اصابة بفيروس كورونا امس لطبيب يعمل بمستشفى القضاء التحق للتو قادما من بغداد بعد ثلاثة اشهر.

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