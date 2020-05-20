نائب عن البصرة يؤكد إرسال 5 أسماء إلى الكاظمي كمرشحين لحقيبة النفط

2020/05/20 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي، ارسال أسماء خمسة مرشحين لمنصب وزير النفط الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمهيدا للتصويت على أحدهم في مجلس النواب.

وأكد العبادي في تصريح وجود اختلاف في وجهات النظر حول بعض المرشحين لحقيبة النفط وليس سجال أو خلاف بمعنى الاتهامات المتبادلة، مضيفا أن أربعة وعشرين نائبا عن محافظة البصرة متفقين جميعهم حول خمسة أسماء قدمت إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس لاختيار أحدهم لحقيبة النفط ، فيما أشار الى ان جميع الأسماء المرشحة من المستقلين ولا ينتمون لأية جهة سياسية.

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