2020/05/20 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون عدم وجود متسع من الوقت للخوض في ملف الدرجات الخاصة نتيجة انشغال مجلس النواب بظروف البلاد الصحية والاقتصادية الحرجة.

وقال النائب عن التحالف غايب العميري في تصريح إن البحث في ملف التصويت على الدرجات الخاصة خلال الفترة الراهنة امر مستبعد نظرا لظروف البلاد، مشيرا الى أن ملف المدراء العامين والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة والسفراء يمكن تأجيلها لحين الانتهاء من الازمة الصحية والاقتصادية، مبينا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يمكن لهما الخوض في ملف الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة بعد انتهاء الأزمة الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميري : لا يمكن الخوض في ملف الدرجات الخاصة حاليا بسبب الظروف الحرجة للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميري : لا يمكن الخوض في ملف الدرجات الخاصة حاليا بسبب الظروف الحرجة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).