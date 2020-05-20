الوطني الكردستاني : قرب إطلاق خطة أمنية بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة

2020/05/20 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، عن تفاهمات عملية لإطلاق خطة أمنية تنسيقية بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة لمعالجة الخلل الامني في المناطق المتنازع عليها وقضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وأطلق مسؤولون ومواطنون في قضاء خانقين، نداءات استغاثة للحكومة الاتحادية والسلطات الأمنية بإنقاذ قرى القضاء من أشد هجمات إرهابية منذ عام الفين وثلاثة وحتى الآن، داعين الى معالجة عاجلة للهجمات والحوادث التي تطال الاهالي وممتلكاتهم.

وإثر ذلك، عقد في المحافظة اجتماعا أمنيا موسعا للقيادات الامنية والحكومة المحلية وعدد من نواب المحافظة لبحث تداعيات التدهور الامني وتصاعد الهجمات في أطراف قضاء خانقين.

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